Новая начальная школа в Юбилейном микрорайоне Краснодара примет 300 учеников с 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Новую начальную школу откроют с 1 сентября в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Корпус гимназии №87 рассчитывает принять 300 учеников.

В ходе рабочего выезда на территорию школы осмотрены оборудованные столовая, спортзал, классы, актовый зал, медицинский пункт. Трехэтажное здание располагает площадью в 7,8 тысячи квадратных метров, а рядом с корпусом обустроена спортплощадки с необходимой разметкой.

- Планируется перевести в муниципальную собственность некоторые земли КубГАУ, так как вопрос с учебными местами для детей полностью не решен, - прокомментировал глава города Евгений Первышов. - Необходимо возводить учреждения в районе жилого комплекса «Новый город»: пока соцобъектов поблизости недостаточно.

Кстати, в 2022 году в Краснодарском крае планируется возведение ещё 14 школ. В 2021-м такое же количество уже построено в муниципалитетах региона, 10 из которых примут учеников с 1 сентября.