Лабораторию по производству наркотиков обнаружили в Краснодаре

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В Краснодаре полицейские обнаружили и пресекли домашнее производство наркотиков. Лабораторию организовали в одном из частных домов 32-летний и 35-летний жители. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

На месте организованной лаборатории полицейскими обнаружены 5 кг мефедрона, компьютеры и приборы для производства, банковские карточки, мобильные телефоны. Подчеркивается, что производимое вещество уже распространялось три раза в Краснодаре и Динском районе.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по краю. - Сейчас задержанные находятся под стражей, им грозит лишение свободы с максимальным сроком - вплоть до пожизненного заключения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о раскрытой попытке перевезти запрещенные вещества через таможню Новороссийска. Пакетики с наркотиками находились в б/у машинах, перевозимых в контейнерах.