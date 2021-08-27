Выставка военной техники развернута в Новороссийске в рамках форума «Армия-2021»

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В Новороссийске начала работу выставка военной техники, которая проводится в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021». Боевая техника размещена на открытой площадке Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На представленной выставке можно увидеть экспонаты боевой и специальной техники соединений и частей России, а также ВДВ: зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М», бронеавтомобиль «Рысь», самоходная артиллерийская установка «Нона», боевая машина десанта БМД-2 и армейские мотовездеходы АМ-1. Из морских объектов посетители знакомятся со спасательным буксиром «Профессор Николай Муру», противодиверсионным катером «Кадет», большим гидрографическим катером «Борис Слободник».

- Кроме изучения военной техники, посетителям представят тактические приемы. «Оказание помощи экипажу», «Задержание судна-нарушителя» - все это смогут увидеть гости выставки. А в финале – выступление рейдовых буксиров «Фонтаны на воде», - прокомментировали в пресс-службе Южного военного округа.

Стоит отметить, что посетители выставки также могут проявить себя, проверив физическую подготовку в военно-спортивных объединениях. Кроме того, можно ознакомиться с современным стрелковым вооружением и водолазным снаряжением.

Желающие служить по контракту могут обратиться в организованные мобильные пункты. А для того чтобы попасть на выставку, нужно взять с собой паспорт и маску.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре также с 27 по 29 августа пройдет выставка военной техники в рамках форума «Армия-2021». Мероприятие проходит на территории выставочного зала Боевой Славы в парке 30-летия Победы города.