Два очага коронавируса выявили на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае зарегистрировали два очага коронавируса. Вспышки произошли в Армавире и Горячем Ключе. Об этом сообщили на брифинге по ситуации с заболеваемостью в регионе.

- Первый очаг зарегистрирован в одной из компаний в Армавире. Там COVID-19 выявили сразу у восьми человек, также на самоизоляцию отправили 29 контактировавших с ними. Второй очаг находится в поликлинике в Горячем Ключе. Там заразились 12 медработников, также выявлено десять человек, которые с ними контактировали, - отметили в оперштабе.

В настоящее время, по данным экспертов, в крае наблюдается стабилизация темпов прироста. План вакцинации для коллективного иммунитета на Кубани перевыполнен, но прививочная кампания продолжается.