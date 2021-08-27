Пакет с наркотиками обнаружили в машине в Кущевском районе Кубани

В свертке был обнаружен 1 килограмм запрещенного вещества мефедрона

В Кущевском районе Кубани сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Mercedes». В ходе досмотра в сумке пассажира был найден сверток с белым веществом. Позже было установлено, что 34-летний пассажир перевозил килограмм мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по краю.

Житель Геленджика приобрел запрещенный порошок на сайте в интернете. Позже он собирался распространить килограмм мефедрона на территории Краснодара методом закладок. В ходе проверки мужчина был задержан и доставлен в полицию.

- В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Приговор по названной статье может быть вынесен в виде лишения свободы с возможным максимальным сроком - пожизненно. Сейчас злоумышленник находится под стражей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о раскрытой в Краснодаре лаборатории по производству наркотиков. В частном доме, где двое мужчины изготавливали запрещенные вещества, также был обнаружен мефедрон.