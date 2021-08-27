Военно-технический форум «Армия-2021» начал работу в Краснодаре

Выставка пройдет с 27 по 29 августа, вход для всех желающих свободный

В Краснодаре накануне стартовал военно-технический форум «Армия-2021». В рамках мероприятия в парке 30-летия Победы открылась выставка военной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На экспозиции посетители могут ознакомиться с видами беспилотных аппаратов, стрелкового оружия. Кроме того, над площадью совершили маневры самолеты Су-27, Су-30 и вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28.

- По числу граждан, идущих нести военную службу, Кубань является лидером. Весной и летом этого года в армию отправились более 5 тысяч будущих кубанских солдат, в 2020 году призыв составил более 11 тысяч человек, - отметил на открытии выставки заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Проведение выставки запланировано с 27 по 29 августа. Вход свободный для всех желающих, с собой необходимо иметь маску и паспорт. Также на территории выставки развернуты мобильные пункты, в которых можно заключить контракт для службы в армии России.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о стартовавшей в рамках форума «Армия-2021» выставке в Новороссийске. Экспонаты расположены на базе Черноморского флота.