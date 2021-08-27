Золотую медаль завоевал фехтовальщик Артур Юсупов на Паралимпиаде в Токио

Фото: Telegram-канал губернатора края Вениамина Кондратьева

Новый день – новая победа: кубанский спортсмен Артур Юсупов стал паралимпийским чемпионом на соревнованиях в Токио-2020. Фехтовальщик вместе с другими спортсменами обошел соперников из Китая со счетом 45:39. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Артур Юсупов выступал в командном соревновании еще с двумя спортсменами – Максимом Шабуровым и Александром Кузюковым. Шпажисты принесли в копилку сборной 8-ю золотую медаль. Всего за прошедший период соревнований спортсмены из России завоевали 24 награды, из них - 8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. Сейчас паралимпийская сборная РФ занимает третью строчку в медальном зачете.

Напомним, Артур Юсупов – единственный парафехтовальщик в Краснодарском крае. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о заслугах спортсмена и выступлении на Паралимпиаде в Токио-2020.