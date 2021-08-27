60 пунктов вакцинации от COVID-19 работают в Краснодаре

Фото: Алексей Булатов

В Краснодаре на сегодняшний день функционирует 60 пунктов вакцинации от COVID-19. Большая часть расположена в кабинетах поликлиник. Также в городе развернуто несколько мобильных пунктов, в том числе прививку можно получить в крупных торговых центрах, где оборудованы места для получения прививки. Об этом рассказали на прошедшем накануне брифинге, посвященном вакцинации.

В числе развернутых пунктов есть и круглосуточные, они находятся в поликлиниках №7, 15 и 25. Прививку можно получить в любом из 60 без учета места жительства. Всего, как сообщает Роспотребнадзор, в Краснодаре COVID-19 переболели 18,6 тысячи человек, а более 16 тысяч – выздоровели. План по вакцинации города уже выполнен на 65% - прививку получили 405,4 тысячи жителей.

- В осенне-зимний период тема вакцинации особенно волнует каждого. Вирус никуда не делся, и в связи с этим важно получить прививку, тем самым уменьшив риск заболевания, - подчеркнула начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.

- Сейчас уже нет такого наплыва людей, желающих привиться. Если раньше за ночь приходило от 200 до 300 человек, то сейчас это число составляет 50. Работают круглосуточные амбулаторные центры, а в наличии есть все вакцины, - прокомментировала главный врач поликлиники № 25 Елена Гонибова.

Как отмечено в ходе брифинга, всем переболевшим рекомендуется ревакцинироваться не позднее 6 месяцев после заболевания.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе перевыполнен установленный план по вакцинации населения. Прививку в крае сделали более 400 тысяч человек.