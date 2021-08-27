Работу двух игорных залов пресекли правоохранители в Краснодаре

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре накануне обнаружены еще два незаконных игорных зала. Заведения для азартных развлечений располагались по улицам Большевистской и Суворова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по краю.

Так, в нежилом помещении на Большевистской правоохранители в ходе проверки зафиксировали деятельность игорного клуба. На месте было найдено 28 системных блоков, Wi-Fi-роутеры, модемы, ноутбук и мобильный телефон. В самом клубе присутствовали посетители и 23-летняя администратор из Северского района.

По улице Суворова также был обнаружен незаконный зал для азартных игр. В ходе проверки на месте были изъяты 7 игровых автоматов, телефоны, банковские карточки и 25 000 рублей.

- По факту пресеченной незаконной игорной деятельности проводится проверка. Полицейские устанавливают личности людей, которым принадлежит организация клубов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о задержанном ДПС в Кущевском районе мужчине, который перевозил 1 килограмм наркотиков. Обнаруженный мефедрон он собирался распространить в Краснодаре методом закладок.