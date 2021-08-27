Смертельное ДТП на Кубани: на трассе Курганинского района столкнулись два автомобиля

Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

На дороге Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная Краснодарского края накануне произошло ДТП. Иномарка «Chevrolet Aveo», проезжавшая со стороны хутора Южного, столкнулась с грузовиком ГАЗ-330232. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

В результате аварии 55-летний водитель грузового автомобиля скончался на месте. 45-летняя женщина, сидевшая в иномарке, госпитализирована с тяжелыми травмами.

- На место ДТП выехали две группы ДПС, четыре сотрудника ГИБДД, оперативные службы. После столкновения дорожное движение не прекратилось, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о столкновении туристического автобуса с зерновозом. Отдыхающие отделались легкими травмами.