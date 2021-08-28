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Происшествия28 августа 2021 15:58

Трамвай столкнулся с иномаркой в Краснодаре, 26-летняя пассажирка погибла

Пострадавшие водитель и второй пассажир доставлены в больницу с травмами
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

В Краснодаре произошло смертельное ДТП. На перекрестке улиц Базовская и Горького столкнулись движущийся трамвай и иномарка. Авто "KIA" зажало вагоном.

- Автомобиль двигался по улице Базовской и на перекрестке, поворачивая, не уступил трамваю. Поезд не успел затормозить и столкнулся с машиной, - сообщают в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В результате аварии погибла 26-летняя пассажирка. 25-летний водитель и 23-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. На месте продолжают проверку сотрудники ДПС.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала о смертельном ДТП в Курганинском районе. В результате аварии 55-летний водитель грузовика скончался на месте.

В Краснодаре водитель КIA не пропустила трамвай