Прогноз погоды в Сочи 29 августа 2021: из-за дикой жары на курорте объявили предупреждение

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Сочи на пляжах сейчас аншлаг - море здесь как парное молоко. Причина тому - отличная погода, установившаяся на курорте. Правда, 29 августа в городе объявили штормовое предупреждение. А все — из-за аномальной жары.

По прогнозам синоптиков, в Сочи воздух может раскалиться до +37 градусов. Учитывая влажность в городе, такие отметки многие будут переносить с трудом. Потому туристов просят не перегружать свой организм и отказаться от солнечных ванн в самое пекло.

- Просим не выходить на улицу в период с 12 до 18 часов - такая жара крайне опасна для здоровья, - говорят в мэрии Сочи.

Кстати, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется по возможности не выходить на улицу и переждать зной в помещении.