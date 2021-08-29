В Сочи 30 августа будет экстремально жарко

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Краснодарском крае вновь наступили жаркие дни. Лето прощается и напоследок решило преподнести подарок жителям и гостям региона. Теплый средиземноморский воздух, который поступает в регион, стал причиной изнывающего зноя на Кубани. 30 августа в Сочи и вовсе будет экстремально жарко. О чем спешат предупредить не только синоптики, но и спасатели.

- Днем и вечером 30 августа на территории курорта ожидается сильная жара, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок +36-37 градусов.

Жителей и гостей Сочи просят быть осторожными.

Напомним, ранее стало известно, что синоптики составили неожиданный прогноз на конец лета в Краснодарском крае. Вот что ждет Кубань.