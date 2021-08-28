Синоптики составили неожиданный прогноз на конец лета в Краснодарском крае. Вот, что ждёт Кубань

На край снова надвигается аномальное пекло Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году лето на Кубани выдалось климатически-нестабильным. Погода то и дело устраивала жителям и туристам края погодные испытания: в июне здесь было по-непривычному холодно,поэтому курортники не могли искупаться в море. А потом в регионе начались настоящие температурные качели: адское пекло сменялось порывистыми ветрами и залповыми ливнями. Многие районы буквально ушли под воду, а многие - наоборот, чуть не сгорели из-за жары. Кстати, теперь высокие температуры пришли на территорию всего края. И это несмотря на то, что осень на пороге! Синоптики рассказали о финале лета в Краснодарском крае.

По прогнозам специалистов, последний летний месяц будет похож на своего предшественника, на июль.

- Август на юге будет сухим и жарким, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Гидрометцентре России. - Этому способствует теплый средиземноморский воздух, который надвигается на регион.

Поэтому отметки на столбиках термометров ожидаются крайне высокими. Во многих районах края температура воздуха прогреется до +40 градусов! Так, в кубанской столице ожидаются рекордные +36°.

Прогнозируют жару и на побережье. В Анапе и Геленджике, которые несколько недель назад стояли в воде, установится духота до +34 градусов. А в излюбленном туристами Сочи из-за жары объявлено штормовое предупреждение.

- 27-29 августа в крае сохраняется высокая пожароопасность - IV класса, в том числе и в Сочи, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам синоптиков, днем температура прогреется до +35 градусов.

- Призываем жителей и гостей города не подвергать себя опасности, соблюдать температурный режим, чаще пить воду и не разводить костры в непредназначенных для этого местах, - сказали в мэрии Сочи.

Отметим, что осень готовит для жителей и туристов новые сюрпризы. Синоптики дают неутешительные прогнозы на этот период. По их словам, после такой аномальной жары на Кубань обрушатся очередные ливни. Их стоит ожидать в самых первых числах сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Никто не ждал таких прогнозов: Синоптики сделали заявление о финале лета в Краснодарском крае

Узнали, к чему готовиться жителям региона (подробнее)

Прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021: холоднее, чем в Сибири, и дождливее, чем в Лондоне

«КП» – Кубань» узнала прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021 года (подробнее)