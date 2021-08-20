Прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021: холоднее, чем в Сибири, и дождливее, чем в Лондоне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода обрушилась на Краснодар в середине августа. Залповые ливни подтопили сразу несколько городских улиц. Из-за мощных дождей на дорогах образовались огромные заторы. На пике пробки достигали десяти баллов.

Уже тогда синоптики давали неутешительный прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021. Они говорили, что осень готовит сюрпризы жителям мегаполиса. Начало месяца будет дождливый. Первые ливни зарядят в городе уже четвертого сентября. Они продлятся как минимум неделю – до десятого числа.

- Ожидаем, что средняя температура воздуха в эти дни не превысит 26 градусов, – сказали «КП» – Кубань» синоптики.

Прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021 обещает похолодание. Оно придет вместе с дождливым циклоном. Буквально за пару дней столбики термометров сбросят около пяти-семи градусов. Средняя температура воздуха упадет до плюс 22-23-х. Это один из самых низкий показателей для краевого центра за пару лет.

- Еще сильнее похолодает во второй половине месяца, – добавляют метеорологи. – Столбики термометров сбросят еще пару градусов.

Уже 18-го августа температура воздуха в Краснодаре опустится до плюс 20 градусов. Помимо ветровок и курток, местным жителям стоит запастись зонтами. На Кубань вернутся мощные ливни и сильный ветер. На пике его порывы будут достигать 10-12 м/с.

Прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021 обещает небольшое потепление ближе к концу месяца. Так 27-го числа воздух в краевом центре прогреется до плюс 27 градусов. Но надолго такая погода не задержится. Уже на следующий день столбики термометров сбросят сразу пять делений, а в городе зарядят мощные ливни. Они не прекратятся до конца сентября.