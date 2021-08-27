Никто не ждал таких прогнозов: Синоптики сделали заявление о финале лета в Краснодарском крае

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Климатическими аномалиями Краснодарский край не удивить. Тем более что этим летом Кубань прошла через многие погодные испытания. В июне было непривычно прохладно - из-за этого туристы купальный сезон открывать не решались. Потом начались температурные качели, от которых страдали метеозависимые люди. Ну а с начала июля стихия то заливала регион, то пыталась его сжечь - уж сколько горячих рекордов поставлено! Казалось бы, дело идет к осени - на улице должен появиться намек на прохладные дни, но пока, увы, облегчения жители края не чувствуют. Синоптики рассказали о финале лета в Краснодарском крае.

По словам синоптиков, окончание сезона будет больше похоже на июль.

- Дело в том, что на юг продолжит поступать теплый средиземноморский воздух, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Гидрометцентре России. - Потому в регионе будет солнечно и сухо.

Потому отметки на столбиках термометров ожидаются высокими. В Краснодаре воздух прогреется до +36°. Духота будет стоять и на побережье - в Анапе и Геленджике прогнозируют жару до 33 градусов. А в Сочи и вовсе предупреждают об аномальном зное.

- 27-29 августа в крае сохраняется высокая пожароопасность - IV класса, в том числе и в Сочи, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозам, днем столбики термометров покажут +35 градусов.

- Призываем жителей и гостей города не подвергать себя опасности, соблюдать температурный режим, чаще пить воду и не разводить костры в непредназначенных для этого местах, - сказали в мэрии Сочи.

Стоит сказать, что синоптики уже дали неутешительный прогноз погоды на сентябрь. По их данным, осень готовит сюрпризы жителям Кубани. Начало месяца будет дождливым. Первые ливни зарядят в Краснодаре уже после четвертого числа. Они продлятся как минимум неделю – до десятого числа.

Потому пока погода шикарная, надо использовать этот момент. Те, кто уже побывал на побережье, смело могут планировать поездку на дачу, отдых в лесу, походы, да и просто прогулки в парках.

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