Прогноз погоды в Краснодаре на июнь 2021: холоднее, чем в Сибири

Прогноз погоды в Краснодаре на июнь 2021: холода, дожди и грозы обрушатся на Кубань – не хватает только снега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз погоды в Краснодаре на июнь 2021 – главный поисковый запрос последних дней. За неделю погода в краевом центре менялась десятки, если не сотни раз.

После аномальной жаре на майских праздниках, жители Кубани вытащили теплые куртки уже в середине месяца. Тогда столбики термометров резко рванули вниз, а «дождливый циклон» накрыл Краснодар.

Прогноз погоды в Краснодаре на июнь 2021 обещает повторение ситуации. Последняя неделя мая была солнечной и теплой, но уже ближайшая пятидневка станет одной из самых холодных за несколько лет.

Средняя температура воздуха в начале июня составит 22 градуса. Так холодно на Кубани не было уже давно. Вместе с похолоданием в Краснодар вернутся дожди. Поэтому местным жителям лучше запастись зонтами и теплыми вещами.

Прогноз погоды в Краснодаре на июнь 2021 говорит, что распогодится на Кубани ближе к середине месяца.

- Самым теплым днем первой половины месяца станет 12 июня. Воздух в краевом центре прогреется до плюс 29 градусов, – говорят метеорологи.

Но радоваться жителям Кубани придется недолго. Уже 15-го числа температура воздух опустится до плюс 24. Такие погодные качели останутся в регионе как минимум до конца месяца.

Прогноз погоды в Краснодаре на июнь 2021 обещает дожди и грозы во второй половине месяца. С 19-го по 23-е на Кубань обрушатся ливни и похолодание. Температура воздуха опустится до плюс 22 градусов.

- Не хватает разве что снега, – шутят синоптики.

Тепло в Краснодар придет в конце месяца. Самым жарким днем в июне станет 26-е число. В субботу воздух прогреется до плюс 34-х.

После этого столбики термометра в краевом центре не будут опускаться ниже отметки в плюс 30 градусов.

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