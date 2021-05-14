Синоптики рассказали, будут ли жители Краснодарского края изнывать от рекордной за 100 лет жары

Будет ли жаркой следующая неделя на Кубани. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители кубанской столицы рабочую неделю провожают в шортах и майках. Отметки, до которых прогрелся воздух в Краснодаре, удивили многих, несмотря на то, что синоптики предупреждали о надвигающемся пекле заранее. Утром 14 мая температура уже была в районе 28 градусов, а днем поверхность на солнце раскалилась еще сильнее. Синоптики даже зафиксировали температурный рекорд. +32,6 градуса - такого не было 36 лет! После того, как исторический максимум был побит, метеослужбы огорошили прогнозом на следующую неделю - жителей России ждет небывалый зной. «КП» - Кубань» узнала, будут ли жители Краснодарского края изнывать от рекордной за 100 лет жары.

По словам метеорологов, на фоне усиления антициклона юго-восточные ветры доставят в большинство регионов России очень сухой и жаркий воздух. Нагрет он над одной из самых горячих пустынь мира Каракум. Так что это сулит аномальным теплом. По прогнозам, многолетняя норма повысится минимум на 10 градусов.

- Основная жара будет сосредоточена в восточных регионах Поволжья, в южном Урале и Западной Сибири, но до Кубани она не доберется, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в центре погоды «Фобос». - Краснодарский край останется в прохладной зоне, поэтому мы прогнозируем отметки на уровне 23-25 градусов, возможно повышение до +27.

По словам синоптиков, это обычная погода для Кубани, тем более, что не за горами лето.

- На Кубани традиционно погода в мае как бы предваряет лето, - говорит «КП» - Кубань» начальник отдела Территориального центра мониторинга ЧС Александр Колесник. - У нас были и интенсивные грозы, и град - все эти явления нормальные для мая. Аномалий никаких нет. Пиковый день в мае у нас один такой был - теперь жителей Кубани ждут температурные качели. Сейчас отметки пойдут немного на спад, но все равно останутся комфортными. 30-градусной жары вновь не ждем.

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