Ограничения сняты: На федеральной трассе в Анапе открыли движение для машин

Фото: МВД по Анапе.

29 августа открыли движение на федеральной трассе «Новороссийск – Керчь» в Анапе. Об этом сообщают в МВД по курорту.

Напомним, ранее в городе временно вводились ограничения. Связаны они были с тем, что на участке дороги между поселками Цибанобалка и Пятихатки проводились работы. Чтобы не мешать технике, решено временно перекрыть этот отрезок трассы.

Легковушкам пришлось ехать в объезд через поселок Витязево, а фурам – через станицу Гостагаевскую. Но уже сейчас такой нужды нет.

- Ограничение полностью снято, - говорят в МВД по Анапе.

Стоит сказать, что сейчас водители жалуются на пробки в районе Горячего Ключа. Сотни автомобилистов попали в многокилометровый затор из-за аварии.