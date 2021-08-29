Из дома лучше не выходить: на Черноморском побережье прогнозируют опасную жару

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Благодаря огромному по площади антициклону тепло и солнечно сейчас во многих российских городах. А вот на Черноморском побережье из-за поступающих воздушных масс невыносимо жарко. Температурный фон, по данным метеорологов, уже на 5-6° выше своей климатической нормы. Однако в ближайшее время жителей и гостей региона ждет опасная жара. О чем сообщают в краевом ГУ МЧС.

- До 17:00 на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри температура воздуха достигнет +37 градусов, - предупреждают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителям и гостям региона в этот период лучше не выходить из дома, если есть такая возможность.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи 30 августа будет экстремально жарко. Спасатели объявили на курорте предупреждение.