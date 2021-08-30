Фото: instagram.com/alekseioderov
В районе хутора Горный под Новороссийском утром 30 августа столкнулись «Газель» и фура. По предварительным данным, водитель «Газели» вылетел на встречку. Он и скончался на месте от полученных травм.
Фото: instagram.com/alekseioderov
В результате аварии обе полосы оказались перекрыты. Водитель просят искать альтернативные пути для объезда.
Фото: instagram.com/alekseioderov
Спасатели опубликовали фото смертельной аварии под Новороссийском. Также начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров сообщил, что водителя фуры извлекли при помощи гидравлического инструмента, он госпитализирован.
Фото: instagram.com/alekseioderov
Фото: instagram.com/alekseioderov