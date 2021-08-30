На Кубани в ДТП погиб отец многодетной семьи

Фото: ОГИБДД ОМВД по Кавказскому району

В Кавказском районе Кубани накануне произошло жуткое ДТП. Иномарка Audi, передвигаясь в ночное время суток, выехала на встречную полосу, где навстречу ехала ВАЗ 2110. В результате выезда произошло столкновение. Об этом сообщает УГИБДД МВД по краю.

За рулем Audi находился 64-летний водитель, во второй машине, попавшей в ДТП, - 37-летний водитель, 29-летняя пассажирка и трое детей 6, 7 и 9 лет.

- В результате столкновения водитель ВАЗ скончался на месте. Остальные пассажиры доставлены в больницу с травмами, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по краю.

Установлено, что владелец иномарки также пострадал. Погибший водитель был главой многодетной семьи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о смертельном ДТП, произошедшем в хуторе Горном под Новороссийском. В результате аварии погиб водитель "Газели".