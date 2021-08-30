Укладку трамвайной линии на улице Московской продолжили в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации города

Трамвайную линию на улице Московской в Краснодаре продолжили укладывать: работы были приостановлены из-за задержки поставок железобетонных шпал. Об этом сообщает администрация города.

Так, за ночь с 29 на 30 августа уже уложено 37,5 метра оборудования. Всего ежедневно в ночное время собираются укладывать по 50 метров рельсошпальной решетки.

- Всего каждую ночь планируется укладывать по 4 элемента. Одна рельсошпальная решетка составляет 12,5 метра, включая, соответственно, рельсы, шпалы и специальные крепления, - объяснили в КТТУ. - Всего в городе запланировано построить 5 километров новой трамвайной линии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что накануне укладка трамвайной ветки на улице Московской прекратилась, что обеспокоило жителей. В администрации отметили, что линия строится по графику, а работа приостановлена из-за задержки поставки оборудования.