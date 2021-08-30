В Крымском районе прогнозируют дожди, возможно возникновение ЧС

31 августа на Крымский район вновь обрушатся дожди

Стихия, которая совсем недавно обрушилась на Кубань, только недавно сменилась прежней жарой. Но в некоторых муниципалитетах края вновь прогнозируют осадки. Так, 31 августа в Крымском районе возможны сильные дожди. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава муниципалитета Сергей Лесь.

По информации синоптиков, в Крымском районе ожидаются ливни с грозой и ветром до 15 метров в секунду. Осадки могут вызвать подъем рек и последующие подтопления.

- В связи с прогнозируемой погодой возможны возникновение ЧС и опасных ситуаций, отключение электроэнергии из-за аварий, обрушения и падения деревьев. Выходя на улицу, соблюдайте бдительность и обходите стороной шаткие строения. В случае обрыва линий электропередачи рядом с домом или возникновения опасных ситуаций обращайтесь в службы или по телефону «112», - обратился к жителям Сергей Лесь.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о прогнозируемом резком ухудшении погоды в крае. Скоро от жары в регионе не останется и следа.