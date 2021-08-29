Похолодает до +9 градусов: Синоптик предупредил о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Последние пару дней спасатели и синоптики то и дело предупреждают об опасной жаре на побережье Черного моря. Людей просят быть осторожными - пекло сейчас стоит невыносимое. Но, судя по прогнозам метеорологов, уже через пару дней картина в крае кардинально поменяется - осень постучит в двери.

Дело в том, что через край будет проходить активный циклон, сопровождаемый дождевыми облаками. Так что пыл жителей Кубани остудят дожди с грозами. Осадки прогнозируют почти на всей территории региона. Кроме того, ветры усилятся, направления станут северными - дыхание осени начнут чувствовать все. Потому что показания термометров станут стремительно понижаться.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», отметки за сутки упадут на 15 градусов. Для сравнения, если сейчас в крае дневные температуры +35-37 градусов, то после вторжения холодных воздушных масс столбики термометров покажут 20-22 градуса. При этом в ночные часы будет по-настоящему свежо - 12-14 градусов. Такие отметки ожидаются даже на побережье.

Но тяжелее всего придется жителям северных районов края. Здесь будет гораздо холоднее - по ночам выше +9-10 отметки не поднимутся, днем же прогнозируют 15-17 градусов тепла.

При этом в краевом ГУ МЧС напомнили, что по всей территории региона пока еще сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Действует предупреждение до 1 сентября включительно.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придут первые заморозки. Еще никогда за всю историю наблюдений они не наступали в августе. Однако, по данным многолетних метеонаблюдений, самая низкая температура в сентябре зафиксирована в 1970 году - 30-го числа было минус 2,2 градуса.

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