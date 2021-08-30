6 уличных художников задержаны в Краснодаре за незаконные граффити

Фото: Алексей Булатов

В Краснодаре живет много талантливых уличных художников, которых стремится поддерживать местная власть. Однако и незаконные творения появляются на зданиях города. Так, за несколько дней полицией задержано 6 уличных художников, портящих рисованием стены строений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по краю.

С 23 по 27 августа на улицах города, в частности – Красных Партизан, Мира, 70-летия Октября, Парусной, задержаны нарушители. Художники оставили свои творения на рекламных стендах, заборах, тротуаре, скейт-площадках.

- Административные нарушения за порчу имущества на территории города составлены на лиц в возрасте от 13 до 38 лет. В отношении одного из хулиганов составлено 2 акта, один из которых влечет наказание в виде 15 суток ареста, - подчеркнули в пресс-службе УМВД по Краснодару. – Незаконное уличное рисование может быть наказуемо и уголовным сроком.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о конкурсе для лучших уличных художников. Они могут получить премию и возможность законно украсить своими творениями здания города.