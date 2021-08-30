На водителя самоката, сбившего девочку в Сочи, завели уголовное дело

Против водителя электросамоката, который 22 августа сбил двухлетнюю девочку в Сочи и сбежал, возбудили уголовное дело по ч.1 ст 118 УК РФ. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он рассказал об обстоятельствах случившегося, признал вину, а также высказал готовность оказать пострадавшей девочке помощь в лечении и реабилитации.

- Я ехал на электросамокате, выбежал ребенок, он прямо резко выбежал, я пытался избежать столкновения, дернул самокат, но телом зацепил, ногой, ребенок опрокинулся и упал, - так мужчина объяснил свои действия следователям.

Управляя самокатом, он видел, как на полном ходу снёс ребёнка и как малышка, словно игрушечная, отлетела в сторону. Однако предпочёл прибавить газу, вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь. В погоню за ним бросился отец девочки и несколько свидетелей, они смогли его остановить и передать прибывшему отряду полиции.

Родители девочки рассказали, что дочь получила перелом нескольких костей черепа, она находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проверяется электросамокат на соответствие предъявляемым техническим требованиям, изучается запись камеры видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза.