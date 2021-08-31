Что произошло за ночь 31 августа: В Сочи загорелось кафе «Лагуна» на площади 350 кв. м.

Столб дыма виден жителям Дагомыса с разных сторон района

Что произошло за ночь 31 августа 2021. В Сочи загорелось кафе «Лагуна» на площади 350 кв. м. Место пожара огородили.

На водителя самоката, сбившего девочку в Сочи, завели уголовное дело. Мужчина признал вину и уверяет, что сбил ребенка нечаянно.

6 уличных художников задержаны в Краснодаре за незаконные граффити. С 23 по 27 августа пойманы нарушители в возрасте от 13 до 38 лет.

В Крымском районе прогнозируют дожди, возможно возникновение ЧС. Глава района призвал жителей быть бдительными и в случае возникновения опасности обращаться в экстренные службы.

Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Сочи. Водитель не заметил ребенка, когда сдавал назад.