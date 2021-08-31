Фигурки школьников установили на пешеходных переходах в Кореновске

Фото: instagram.com/maksimshutylev2019/

Наступает новый учебный год, а это значит, что через несколько дней юные ученики сядут за парты. Но чтобы добраться до школы, ребятам приходится часто переходить проезжую часть. Несмотря на знаки и светофоры, регулирующие движение, порой автомобилисты передвигаются на большой скорости, не замечая выходящих на проезжую часть детей. Так, в Кореновске Краснодарского края на пешеходных переходах установили фигурки учеников. Об этом сообщает глава города Максим Шутылев в своем Instagram-аккаунте.

Такой метод предотвращения опасности на дорогах применили около школы №19, на пешеходных переходах улиц Космонавтов и Пролетарской. К знакам пешеходного перехода прикреплены 8 фигурок, которые с точностью выглядят, как юный школьник. Сразу может показаться, что на дорогу собирается выходить настоящий ребенок, - это и остановит водителей.

- Эти фигурки установлены с целью напомнить автомобилистам, что в любой момент на дорогу могут выбежать дети. Призываю быть внимательными на дорогах и беречь себя и своих близких, - прокомментировал глава города Максим Шутылев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что с 1 сентября за парты кубанских школ сядут 21 262 первоклассника. Это на тысячу больше, чем в прошлом году.