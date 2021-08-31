Школу на 1550 мест в Краснодаре начнут проектировать в 2021 году

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В 2021 году в Краснодаре начнется проектирование строительства еще одной школы. Учреждение хотят возвести на участке, переданном в муниципальную собственность. Вопрос обсуждался накануне на заседании городской Думы.

Участок, расположенный в районе улиц им. Петра Метальникова и им. Григория Пономаренко, имеет площадь 3 гектара. Земля ранее находилась в собственности у частного лица и затем в судебном порядке была передана в муниципальную собственность. Теперь здесь планируют построить школу на 1550 мест. Деньги на реализацию плана уже выделили из городского бюджета.

- Сейчас необходимо как можно быстрее начать проектировать строительство школы. Её смогут также посещать дети из Музыкального микрорайона, - подчеркнул глава города Евгений Первышов.

Скоро участок передадут департаменту строительства, затем начнется создание проекта. Планирование начнут в 2021 году и завершат уже в следующем.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в 2022 году в Краснодаре откроют 5 школ. Строительство учреждений уже началось.