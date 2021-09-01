Школьный корпус на 550 мест открыли в Кореновском районе

Фото: пресс-служба администрации края

В регионе вместе с началом учебного года двери для учеников открыли новые школы. Так, в Кореновском районе с 1 сентября начинает работу учебный корпус СОШ №19. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

На торжественной линейке Первого звонка присутствовали полпред Президента в ЮФО Владимир Устинов, губернатор края Вениамин Кондратьев, командующий войсками ЮВО, генерал Александр Дворников, председатель ЗСК Юрий Бурлачко и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

- В этом году за парты сядут 725 тысяч учеников, а 10 школ примут учащихся впервые. Сейчас продолжается строительство еще 18 новых учреждений, - подчеркнул в ходе приветственного слова глава региона Вениамин Кондратьев. – Мы должны создавать комфортные условия для того, чтобы вырастить достойное поколение.

Всего в новом корпусе планируют обучать 800 ребят, а в педагогическом составе – 47 преподавателей. В школе оборудованы классы, спортзал, актовый зал, библиотека, столовая в соответствии с нормами.

На торжественной линейке также проходило открытие бюста Героя России подполковника ВВС Сергея Наточего. СОШ №19 носит его имя.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала об открытии нового корпуса в школе №95 Краснодара. Здесь оборудованы интерактивный музей и 2 лаборатории, чему нет аналогов в городе.