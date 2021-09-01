10 новых школ на Кубани открыли двери для учеников с 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодарском крае продолжается возведение образовательных учреждений. Так, как и запланировано ранее, с 1 сентября 10 новых кубанских школ принимает учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Пять учреждений – рекордное количество – возведены в Краснодаре. Ученики сядут за парты в школах по улице Изобильной, в поселке Березовом, в поселке Знаменский – Зеленопольский, а также в корпусах к гимназии №87 и школе №46.

В муниципалитетах края также сегодня начинают работу несколько учреждений: корпус на 400 мест школы № 3 Брюховецкого района, школа на 550 мест в Кореновске и корпус на 400 мест школы № 44 в Крымском районе.

А в Сочи открылись корпусы в лицее № 23 и в школе № 11.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань рассказывала о том, как прошли линейки в школах Краснодара. В СОШ №94 первоклашки пошли в 1 «Я» класс.