Фото: instagram.com/transportkrdru/

Школьники Краснодара будут бесплатно ездить на маршрутках за «пятерки». Акция будет действовать до конца сентября.

Специальное предложение для школьников запустил коммерческий перевозчик. Социальный проект «Получи «пятерку» стартовал на Кубани 1 сентября. Он продлится до конца месяца.

Отмечается, что школьники смогут бесплатно проехаться в маршрутках № 4, 36, 47, 65, 121А, 182А, 183А, если покажут дневник с «пятеркой». Автобусы, которые принимают участие в акции, имеют специально баннеры на корпусе салона.

Напомним, что в этом году за школьные парты сели 174,4 тысячи учеников, в том числе 21,2 тысячи – первоклашки. Это новый рекорд для города.