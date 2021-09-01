В школе Галицкого теперь учатся и девочки

32 девочки будут учиться в школе при академии. Фото: ФК "Краснодар"

При средней школе в академии футбольного клуба "Краснодар" Сергея Галицкого открылись женские классы. В них будут учиться 32 девочки из женской команды по футболу.

- 1 сентября 2021 года впервые в истории интерната за парты сядут 32 девочки во всех 6 параллелях – с 6 по 11 классы. Поздравляем девчонок с днём знаний и желаем успешной учебы! - анонсировали на сайте клуба.

Напомним, о создании женской команды «Краснодар» объявил еще в феврале 2020 года. Новую команду создали на базе хорошо известной «Кубаночки». Ее возглавила Татьяна Зайцева. В качестве тренера «Кубаночки» она трижды становилась финалисткой Кубка России, а в 2019 году завоевала бронзовые медали чемпионата России.