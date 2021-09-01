Мужчина погиб под колесами грузовика в Темрюкском районе

Фото: пресс-служба УГИБДД в регионе

Трагедия произошла накануне на дороге Темрюкского района. По участку между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь проезжал грузовик ISUZU. В это время по трассе передвигался пешеход. Не заметив мужчину в темное время суток, 53-летний водитель сбил его. Об этом сообщает УГИБДД по краю.

- От полученных травм пешеход 38-летний пешеход скончался на месте. Сейчас изучаются обстоятельства аварии, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о гибели пешехода под колесами авто. Мужчина также передвигался по трассе в Темрюкском районе в ночное время.