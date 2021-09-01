Третий кубанский «IT-куб» открылся в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации региона

В краснодарской гимназии №87 открылся «IT-куб». Новая образовательная площадка – теперь третья в крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Современное пространство «IT-куб» разработано для дополнительного образования. Учащиеся смогут развивать навыки и получать знания в области программирования. Именно эта отрасль остается одной из самых востребованных последние несколько лет.

- Две площадки цифрового образования детей «IT-куб» уже запущены в крае. Одна из них – в краевом Дворце творчества Краснодара и в Центре творческого развития и гуманитарного образования Сочи, – подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

В новом «IT-кубе» будут обучать 200 школьников, начиная с 7 лет. Также здесь будут проводиться различные мастер-классы, в которых смогут участвовать 750 учеников.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что 1 сентября в крае открылись 10 школ. Пять из них принимают учеников в Краснодаре.