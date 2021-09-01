Жителя Ейска подозревают в убийстве знакомого из-за ревности

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краю

В Ейске местного жителя подозревают в убийстве знакомого. Причиной смертельного удара могла стать ревность. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Накануне 45-летний мужчина выпивал вместе с 39-летним жителем в его доме. Между ними, как устанавливает проверка, мог возникнуть конфликт: хозяин приревновал гостя к знакомой женщине. Это стало причиной трех ударов ножом, нанесенных 39-летнему жителю. Соседи увидели, как гость выходил из дома с испачканными в крови руками, после чего позвонили в полицию.

- На место прибыла скорая медицинская помощь, но мужчина скончался сразу. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего, возбуждено уголовное дело, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о похищении двумя местными жителями Динского района мужчины. Они требовали с парня деньги, после чего тот едва не покончил жизнь самоубийством.