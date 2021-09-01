Первая в регионе «Школа фермера» открылась в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации края

1 сентября в регионе начали работу большое число школ и образовательных центров. Бизнес не стал исключением. Так, на базе Кубанского аграрного университета открылась «Школа фермера». Об этом сообщает пресс-служба региона.

Как подчеркивается, это первая в регионе подобная школа. По проекту её ученики, развивающие бизнес, обучатся основам маркетинга, кооперированию с участниками рынка и продвижению продукции, а также умению разбираться в юридических вопросах.

На первом этапе, который продлится в течение двух месяцев, бесплатное обучение пройдут 25 человек. Они будут получать знания в области молочного животноводства и садоводства. Также ученики пройдут практику на кубанских аграрных предприятиях.

А при защите бизнес-проектов на конкурсах региональных грантов выпускники получат дополнительные баллы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в одной из гимназий Краснодара открылся «IT-куб». Учащиеся смогут более подробно изучать сферу программирования.