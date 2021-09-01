Туапсинский детсад «Тополек», пострадавший от подтоплений, принял детей

Фото: пресс-служба администрации региона

Детский сад в Туапсе встретил в День знаний детей. В здании учреждения полностью завершились восстановительные работы после недавней непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На территории и в помещении детсада провели ремонтные работы. В частности, на тротуарах уложена новая плитка, а также восстановлены ограждения. В здании заменены покрытия на стенах и полах, которые пострадали в результате подтоплений.

- Сейчас здание обновлено, установлено оборудование для столовой и прачечной. В детском саду воспитывается 82 ребенка, - подчеркнуто в сообщении пресс-службы администрации края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о восстановительных работах, проводимых в детсаду "Тополек". Завершить ликвидацию последствий планировалось к 1 сентября, что и было достигнуто.