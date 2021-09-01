Оборот фальшивых денег раскрыли в Краснодаре

Фото из архива КП

В Краснодаре правоохранители накануне задержали мошенника, распространявшего фальшивые деньги. Пресечь оборот купюр удалось после того, как в органы поступило заявление. В трех магазинах сотрудники обнаружили в кассе банкноты по 5 тысяч рублей.

Деньги выглядели совсем не как настоящие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Началась проверка, в результате которой удалось вычислить злоумышленника. Во время задержания и обыска в машине 24-летнего мужчины найдены еще поддельные 5-тысячные купюры. Кроме Краснодара, он расплачивался фальшивками в Горячем Ключе и Туапсинском районе.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Сейчас задержанный находится в заключении под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

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