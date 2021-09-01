Более 400 курсантов пополнили ряды Краснодарского высшего военного училища им. Штеменко

Фото: пресс-служба администрации региона

Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко с 1 сентября приняло новых курсантов. В этом году в учебное заведение поступило более 400 человек, сообщает пресс-служба администрации региона. Учащихся 1-го курса в единый День знаний поприветствовали заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, начальник 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и начальник училища генерал-майор Игорь Шпырня.

- В Краснодарском военном училище есть все необходимое для того, чтобы стать настоящим офицером. Поэтому учебное заведение остается одним из самых востребованных в стране. Поздравляю с началом нового учебного года и желаю успехов на избранном вами военном поприще, - обратился к воспитанникам Александр Власов.

В составе первокурсников, кроме прибывших из других регионов, также присутствуют выпускники Краснодарского президентского кадетского училища и казачьих кадетских корпусов. На сегодняшний день в высшем военном училище им. Штеменко обучается более 2,5 тысячи курсантов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на Кубани в День знаний двери для учеников открыли 10 новых школ. Пять из них – рекордное количество для города – начали работу в Краснодаре.