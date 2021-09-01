В Краснодарском крае отремонтировали 100 км школьных дорог

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае к 1 сентября завершили нацпроект «Безопасные качественные дороги». Перед началом учебного года в Новороссийске возле гимназии № 8 на Мысхакском шоссе перенесли пешеходный переход и светофор. Это вынужденные меры, чтобы уменьшить транспортные потоки. Ради школьной безопасности специалисты изменили схему движения автомобилей: запретили поворот на шоссе (налево) с прилегающей улицы Красных Летчиков. Всего в этом году в городе отремонтировали 11 объектов. Дорожники Новороссийска одними из первых в регионе завершили все работы, запланированные в рамках нацпроекта.

– Дорога к школе или детскому саду должна быть безопасной, поэтому в ходе реализации нацпроекта мы обращаем особое внимание на включение в план работ улиц, на которых расположены образовательные учреждения, а также тщательно контролируем качество проводимого ремонта, - рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Косьянов.

В хуторе Ленина строители благоустроили пришкольную территорию и отремонтировали 1,5 километра дороги. По улице Наримановской организовали парковку для школьных автобусов, постелили новый асфальт, нанесли предупреждающую разметку и заменили дорожные знаки.

Всего за 2019-2021 годы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Краснодарском крае отремонтировали 95 улиц, ведущих к образовательным учреждениям, общей протяженностью 100 км.