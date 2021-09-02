В Сочи за сутки выявили 85 заболевших коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным на 2 сентября в госпитали Сочи за сутки попали 85 человек. Об этом сообщили в оперштабе. Стоит отметить, что это почти в два раза больше, чем накануне – 1 сентября на курорте было выявлено 48 случаев заболевания.

На втором месте Краснодар с 35 инфицированными, на третьем – Лабинский район, здесь в больницы попал 21 новый пациент с COVID-19.

В Сочи от коронавируса привились уже более 160 тысяч человек – почти 65% населения от числа подлежащих вакцинации. Прививочная кампания на курорте продолжается.