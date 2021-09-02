В Краснодаре мониторят работу автобусного маршрута №59

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В Краснодаре с 1 сентября перевозчик увеличил количество автобусов на маршруте №59. Такие меры приняты, чтобы обеспечить подвоз учеников в новую школу вблизи Новознаменского жилого района в ЖК «Сосновый бор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С утра специалисты мониторят, с какой периодичностью ходит транспорт и сколько машин выезжает на линию.

- Ситуацию с 59-м маршрутом мониторим второй день. Также смотрим, как организована парковка личного и общественного транспорта возле новой школы, - отметил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

В мэрии Краснодара добавили, что перевозчик учтет потребность в автобусе для школьников и составит наиболее оптимальное расписание, подходящее под окончание и начало занятий.

Напомним, автобус №59 ходит по маршруту Новознаменский — «СБС Мегамолл». Ранее «Комсомолка» сообщала, что всем ученикам выдали бесплатные проездные билеты на 50 поездок.