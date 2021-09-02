Кубанская спортсменка Анна Поддубская завоевала бронзу на паралимпиаде Токио-2020

В копилке нашей сборной на паралимпийских играх в Токио – новая награда. А завоевала её кубанская спортсменка. Анна Поддубская накануне взяла бронзу тхэквондо в весовой категории до 49 килограммов.

В решающем поединке Анна Поддубская боролась с украинской спортсменкой Викторией Марчук. Набрав 46 очков и победив в схватке, она стала бронзовым призером.

Медаль Анны Поддубской – 96-ая в копилке паралимпийской сборной.

СПРАВКА «КП»

Анна Поддубская – двукратная чемпионка России и многократный призер континентальных соревнований по паратхэквондо. Спортсменка родилась в Новороссийске без одной руки. После того, как от нее отказалась мама, она воспитывалась в приемной семье. В большом спорте Анна – с 28 лет, до этого занималась легкой атлетикой и метала копье. А позже пришла в новый вид – паратхэквондо. Паралимпиада в Токио-2020 – первые для Анны Поддубской соревнования такого уровня. Прежние победы спортсменка посвящала биологической маме, а после того, как нашла кровную семью, поставила цель участвовать в олимпийских играх.