В Сочи порывом ветра вырвало дерево с корнем

Фото: Типичный Сочи

В ночь на 3 сентября в Сочи разбушевалась непогода. Ливни с сильным ветром накрыли курорт, а над морем закружил смерч. По словам очевидцев, сильным порывом ветра вырвало дерево с корнем рядом с рестораном «Фрау Марта» на улице Советской. Огромный платан упал на беседки. Отдыхающие успели выбежать.

- Смерч на улице Советской свалил дерево на уличную веранду, все живы, есть трое с ушибами, - написали очевидцы в соцсетях.

Фото: Типичный Сочи

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи 2 сентября одно из упавших деревьев парализовало трассу, скопилась огромная пробка. Также на курорт обрушился град. Ледяные бусины застали жителей и туристов врасплох: людям пришлось прятаться в машинах и автобусах.