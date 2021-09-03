В Анапе снова запретили купаться в море из-за шторма

Фото из архива КП

В Анапе снова установлен запрет на купание в море. Причиной стала бушующая погода: начался шторм, поднялись сильные волны. Об этом сообщает ГО и ЧС Анапы.

- Жителей и гостей просим быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Необходимо воздержаться от купания в море, - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе снят запрет на купание. Прошлое ограничение было установлено из-за несоответствия проб воды санитарно-эпидемиологическим нормам.