Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 11:29

В Анапе снова запретили купаться в море из-за шторма

Непогода вернулась на Кубань
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Анапе снова установлен запрет на купание в море. Причиной стала бушующая погода: начался шторм, поднялись сильные волны. Об этом сообщает ГО и ЧС Анапы.

- Жителей и гостей просим быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Необходимо воздержаться от купания в море, - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе снят запрет на купание. Прошлое ограничение было установлено из-за несоответствия проб воды санитарно-эпидемиологическим нормам.