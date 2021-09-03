«Комсомолка» запустила фотоконкурс «Мой отпуск - 2021»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Лето позади. Сейчас в самом разгаре бархатный сезон. Вода на побережье все еще теплая - как парное молоко, зато изнуряющей жары уже нет. Словом, идеальное время для того, чтобы отдохнуть. «Комсомольская правда» - Кубань» объявляет фотоконкурс «Мой отпуск - 2021».

Если в этом году отдохнуть у вас еще не получилось, то это отличный повод по-доброму посмеяться! Например, сфотографировать себя на фоне плаката с лазурным берегом в солнечных очках и экзотическим коктейлем в руках. Или запечатлеть свою кошку в шезлонге - это уж кому на что фантазии хватит. Ну а если уж были в отпуске - поздравляем! Вы набрались сил и готовы сворачивать горы - так что делитесь своими шикарными снимками. Наш новый конкурс - для всех!

Именно читатели «Комсомолки» определят, кто из участников достоин победы. Отметим, что лидеров голосования ждут шикарные призы. Дарим отдых в отеле с аквапарком в Ялте. Кроме того, генеральный партнер конкурса выберет самую очаровательную номинантку. Участницу, которой достанется номинация «Краса курортов 2021 года», ждут подарки от компании «Мейер» - годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.

ВАЖНО!

Сбор заявок стартовал 2 сентября в 10:00, а само голосование начнется 17 сентября. Принять участие в нашем фотоконкурсе и загрузить снимок можно здесь.