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Общество3 сентября 2021 12:14

В Горячем Ключе установили стенд в память о жертвах трагедии в Беслане

На нем разместили 334 фотографии погибших
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, по всей стране чтят память жертв трагедии, произошедшей в Беслане. Так, в Горячем Ключе установили стенд с фотографиями оказавшихся в заложниках и погибших в 2004 году во время теракта. Об этом сообщают в одном из Telegram-каналов новостей города.

Около стенда расположен арт-объект, на котором с помощью сухих красок можно оставить отпечаток ладони. Этот знак – олицетворение памяти, чтимой людьми.

В Краснодаре 3 сентября также пройдут мероприятия в память о жертвах теракта.

В Горячем ключе установили стенд с фотографиями жертв Беслана
Видео: Telegram-канал @gk_news