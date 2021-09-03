Названы самые зараженные города и районы Кубани за неделю

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае, по данным на 3 сентября, за неделю выявлено 1736 случаев коронавируса, в том числе 244 за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

- Среднее значение числа подтвержденных случаев за неделю составило 248. В настоящее время можно констатировать стабилизацию распространения ковида на территории края, - отметил замначальника управления организации медицинской помощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

Самыми зараженными городами Кубани за неделю стали Сочи и Краснодар, здесь за это время отмечено 368 и 305 случаев инфицирования. Далее в антирейтинге Лабинский район с 80 заболевшими. В Анапе за неделю выявили 77 человек с коронавирусом, в Мостовском районе - 72.

Наименьшее число заболевших за неделю зафиксировано в Гулькевичском и Щербиновском районах – по одному, в Успенском - два, в Ленинградском – пять, в Новопокровском, Каневском, Тимашевском – по шесть. В больницы Брюховецкого района не поступило ни одного заболевшего коронавирусом за неделю.

Стоит отметить, что в регионе продолжается прививочная кампания. Уже вакцинировано более 1,8 млн жителей Кубани.